Presidenta de EsSalud: "Tenemos el compromiso de acompañar al paciente las 24 horas"

La Dra. Zulema Tomás realizó una visita inopinada al Hospital Alberto Sabogal y anunció una gestión cercana y con el asegurado en el centro de cada decisión

En su primer día de gestión en el campo, la presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), Dra. Zulema Tomás Gonzales, llegó de manera inopinada el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, en el Callao, para conocer directamente la realidad de los pacientes y las necesidades de los servicios de este importante establecimiento de salud.

La titular de EsSalud recorrió el Servicio de Emergencia y conversó personalmente con los asegurados escuchando sus necesidades e inquietudes. La visita le permitió conocer las dificultades que enfrentan los pacientes y recoger información que será considerada para la toma de decisiones orientadas a mejorar servicios.

“Tenemos el compromiso de acompañar al paciente las 24 horas”, afirmó la Dra. Tomás Gonzales, al destacar la necesidad de garantizar una atención continua, oportuna y cercana a las personas que acuden a EsSalud, especialmente cuando atraviesan una situación de salud que requiere atención inmediata.

La presidenta ejecutiva sostuvo, además, una reunión de trabajo con la gerenta de la Red Prestacional Sabogal, Dra. Carmen Terrazas Obregón, y representantes del complejo hospitalario, con quienes revisó la situación de los principales servicios asistenciales y las necesidades para fortalecer la atención a los asegurados.

La visita al Hospital Sabogal marca el inicio de una gestión que, tal como anunció la Dra. Tomás Gonzales, estará en los establecimientos de salud. “Mi gestión será cercana. El asegurado estará en el centro de cada decisión”, enfatizó.

Durante su visita, la presidenta ejecutiva también reconoció el compromiso de los profesionales de salud que trabajan diariamente al servicio de los asegurados. “Médicos, enfermeras, técnicos y todos nuestros trabajadores cumplen una labor fundamental. Tenemos que acompañarlos y fortalecer los servicios para que puedan brindar una atención de calidad, con trato digno y humanizado”, señaló.

La presidenta ejecutiva de EsSalud, afirmó que la recuperación y mejora de los servicios de EsSalud requiere estar cerca de los pacientes. “Estamos empezando en el campo, junto a nuestros asegurados porque la salud no espera y cada paciente merece ser atendido con dignidad, oportunidad y humanidad”, concluyó.