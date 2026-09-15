Puente de La Marina: dos camiones se atoran y complican el tránsito en la Av. Brasil

El bloqueo de los camiones obligó a restringir el tránsito en las vías auxiliares y generó largas filas de vehículos en los alrededores.

Dos camiones de carga quedaron atrapados durante la mañana alrededor de las 10:00 a.m. de este lunes 15 de septiembre en las vías auxiliares de la avenida Brasil, debajo del puente de la avenida La Marina.

Una de las unidades, de marca Hyundai y con placa D6A-713, se desplazaba de sur a norte cuando quedó atascada bajo la estructura. Minutos después, otro camión, un Hino de placa F5D-862, sufrió una situación similar al intentar pasar por el carril contrario, en dirección de norte a sur.

El hecho ocurrió en una zona ubicada en el límite de los distritos de Pueblo Libre, Jesús María y Magdalena, donde diariamente se registra una importante circulación vehicular. La presencia de los dos vehículos de carga bloqueó las vías auxiliares y provocó una fuerte congestión en los alrededores.

CAMIONES BLOQUEARON VÍAS AUXILIARES

El atasco de ambas unidades impidió el tránsito de vehículos por las vías auxiliares durante varias horas. La interrupción generó largas filas de automóviles y complicó la circulación en este concurrido punto de la capital.

Ante la emergencia, efectivos de la Policía Nacional y personal de serenazgo llegaron hasta el lugar para controlar el flujo vehicular y evitar mayores complicaciones. Asimismo, se solicitó el apoyo de grúas especiales para retirar los camiones de la zona.

ALTURA MÁXIMA DE 2.30 METROS

Las vías auxiliares ubicadas debajo del puente cuentan con señalización que establece una altura máxima permitida de 2.30 metros para los vehículos que circulan por este tramo. Esta restricción busca evitar que unidades de gran tamaño impacten contra la infraestructura.