Elecciones Regionales y Municipales 2026: miembros de mesa se capacitarán este 20 de septiembre

Los miembros de mesa recibirán orientación sobre la instalación de las mesas, el proceso de votación y el conteo de votos para los comicios del próximo 4 de octubre.

A pocas semanas de las Elecciones Municipales y Regionales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la primera jornada de capacitación dirigida a los ciudadanos que fueron seleccionados como miembros de mesa.

La actividad se desarrollará este domingo 20 de septiembre en diferentes puntos del país donde se busca preparar a los miembros de mesa para las funciones que deberán cumplir durante los comicios del próximo 4 de octubre.

La capacitación presencial estará a cargo de las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). Las sesiones se desarrollarán durante cinco horas, desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m., y forman parte del cronograma de preparación previo a las elecciones.

ONPE REALIZARÁ DOS JORNADAS DE CAPACITACIÓN

La primera jornada nacional de capacitación se llevará a cabo este domingo 20 de septiembre, mientras que una segunda fecha ha sido programada para el domingo 27 de septiembre.

Los miembros de mesa podrán acudir a las oficinas descentralizadas y sedes habilitadas en sus respectivos distritos. En estos espacios recibirán orientación sobre sus responsabilidades durante la instalación de la mesa, el desarrollo de la votación y el posterior conteo de los votos.

¿CÓMO CONOCER EL LUGAR DE CAPACITACIÓN?

Los ciudadanos que hayan sido seleccionados como miembros de mesa podrán consultar las sedes habilitadas para participar en la primera jornada de capacitación. La información puede verificarse a través de la plataforma oficial de la ONPE.