“Feria Dulce Perú: Mujer Emprende” para apoyar la creatividad de nuestras emprendedoras

Se realizará el 18,19 y 20 de septiembre en el Pasaje Porta, frente al Parque Kennedy en Miraflores.

Todos los días la mujer peruana enfrenta desafíos y contribuye al desarrollo de sus hogares y del país demostrado una gran capacidad para innovar y para sacar adelante sus emprendimientos en diversos rubros.

Para dar a conocer los proyectos de estas luchadoras llega la “Feria Dulce Perú: Mujer Emprende” que tiene como objetivo apoyar el talento de nuestras emprendedoras con productos hechos con mucha inspiración y creatividad.

De esta manera la ONG Qallariq Tikariq Warmi, encabezada por su presidenta Elizabeth Du Bois en alianza con Dulce Perú, se unen para esta iniciativa tan especial y dar a conocer el talento de nuestras emprendedoras.

La “Feria Dulce Perú: Mujer Emprende” se realizará los días 18, 19 y 20 de septiembre en el Pasaje Porta, frente al Parque Kennedy en Miraflores desde las 10:00 am donde podrá encontrar una gran variedad de productos artesanales y por supuesto no podían faltar nuestros deliciosos dulces de antaño que siempre deleitan los paladares.

Sabor, arte, coraje y creatividad se unirán estos tres días para conocer el talento de nuestras mujeres emprendedoras que, en cada pieza artesanal, cada postre, cada pan, cada platillo, lo entregan todo para salir adelante.

Los esperamos en el Pasaje Porta, frente al Parque Kennedy en el distrito de Miraflores en la “Feria Dulce Perú: Mujer Emprende”. Acompáñanos a celebrar y apoyar el talento de nuestras emprendedoras en un encuentro lleno de creatividad, historias inspiradoras y productos hechos con el corazón.