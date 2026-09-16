Tiroteo en el Callao: hombre resulta herido por bala perdida

Un nuevo hecho de violencia se registró en el Callao luego de que un hombre de 38 años, resultó herido de bala durante un tiroteo registrado en la zona de Ventanilla Alta, en el distrito de Ventanilla.

De acuerdo con RPP Noticias, fuentes policiales indicaron que la víctima aguardaba su pedido de comida en un puesto ambulante situado frente al colegio Fe y Alegría al momento de desatarse el atentado.

El incidente se originó cuando sujetos desconocidos llegaron al lugar con la intención de atacar a un grupo de jóvenes que conversaba en la vía pública. El hombre que se encontraba a escasos metros de los agresores recibió el impacto de una bala perdida.

Intervención policial y daños materiales

El herido fue trasladado de emergencia al Hospital de Ventanilla donde permanece bajo observación médica. Por su parte, agentes de la PNP acordonaron la escena del tiroteo y peritos de criminalística hallaran hasta 11 casquillos de bala en el perímetro.

Como producto de los disparos, dos automóviles que se encontraban estacionados en los alrededores sufrieron diversos daños materiales. En tanto, la policía continúa con las investigaciones con el fin de identificar y capturar a los sujetos involucrados en la balacera.