¡Atención! Eventos en el Centro Histórico deberán terminar a la 1 a. m.: multas llegan hasta S/27.500

La vida nocturna y la realización de grandes eventos en el corazón de la capital tendrán nuevas reglas. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso que los espectáculos públicos deportivos y no deportivos realizados en el Cercado de Lima y el Centro Histórico deberán culminar, como máximo, a la 1:00 a. m., aunque la comuna podrá autorizar excepciones dependiendo de la naturaleza y el contenido de la actividad.

La medida está contemplada en la Ordenanza N° 2854, promulgada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo Barreto, y publicada este miércoles 16 de septiembre. La disposición entrará en vigencia el jueves 17 de septiembre y modifica las normas que regulan las autorizaciones para conciertos, ferias, actividades deportivas y otros espectáculos públicos. La restricción se aplicará específicamente al Cercado y Centro Histórico, mientras que las demás municipalidades distritales conservarán la facultad de establecer sus propios horarios.

Multas de hasta S/27.500 para organizadores

El incumplimiento podría resultar costoso. Los organizadores que excedan el horario autorizado podrán recibir una multa equivalente a 5 UIT, es decir, S/27.500 en 2026, además de la cancelación de la autorización otorgada para desarrollar el evento. La norma no establece sanciones diferentes según el tipo de espectáculo ni según cuánto tiempo se haya sobrepasado el horario permitido.

La responsabilidad también alcanzará a los propietarios de los inmuebles donde se desarrollen estas actividades. Si permiten eventos fuera del horario autorizado que afecten el orden público, la tranquilidad o la convivencia vecinal, podrán recibir una multa de 4 UIT, equivalente a S/22.000, además de afrontar la clausura del predio por 30 días y/o la cancelación de la autorización correspondiente.

Excepciones a la norma

Pese al nuevo límite, la ordenanza deja abierta la posibilidad de que determinados espectáculos continúen después de la 1:00 a. m. La Municipalidad de Lima podrá aprobar una ampliación cuando considere que la naturaleza y el contenido del evento lo justifican, aunque la disposición no precisa cuáles serán los criterios específicos para conceder estas excepciones. La regulación aparece meses después de que Indecopi cuestionara anteriores restricciones horarias municipales por considerar que no se había acreditado una problemática concreta que justificara algunas de ellas.