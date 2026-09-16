La app peruana Circool llega al mercado para conectar negocios y microcreadores mediante experiencias reales

La aplicación busca profesionalizar “el boca a boca digital”, así como potenciar la visibilidad de marcas a través de contenido orgánico hecho por personas hablándole a sus amigos y familiares.

En su primer día de operaciones en Perú, Circool, plataforma peruana que conecta marcas con microcreadores de contenido, reunió a más de 500 creadores y más de 40 marcas locales. La respuesta inicial refleja el interés por nuevas formas de colaboración entre empresas y creadores, basadas en contenido auténtico, experiencias y recomendaciones dentro de comunidades de nicho.

En el entorno digital, el alcance masivo ya no es suficiente para influir en las decisiones de compra. El 77% de los usuarios afirma confiar más en las recomendaciones de personas reales y cercanas que en la publicidad patrocinada; una señal de la creciente influencia de la confianza y las recomendaciones de amigos o familiares influyen más en el comportamiento de compra.

El tradicional “boca a boca” también está cambiando de escenario: las conversaciones cotidianas han pasado a los entornos digitales convirtiéndolo ahora en el “boca a boca digital”. Hoy, muchas personas descubren nuevos lugares, servicios y productos a través de contenidos en Reels o TikTok compartidos por creadores que conocen de cerca determinados temas, desde gastronomía y fotografía hasta ciclismo o emprendimiento. Aunque sus comunidades son más pequeñas, entre 500 y 5.000 seguidores, suelen caracterizarse por una mayor cercanía e interacción con sus audiencias y nichos que varias marcas no logran entrar.

En el mercado peruano, conectar marcas y creadores todavía implica coordinaciones individuales y gestiones que pueden hacer más lento el proceso de colaboración, pero sobre todo no se sienten orgánicas. Circool busca simplificar esta dinámica al reunir en un solo espacio experiencias de distintas marcas a las que los microcreadores pueden acceder y luego compartir con sus comunidades desde su propia perspectiva. Grupo La Lucha, Mambrino, Isadora, Costa del Sol, Edo, el Centro Cultural de la Universidad de Lima son algunas de las marcas que ya participan en la plataforma, con experiencias vinculadas a categorías como gastronomía, moda, estilo de vida y cultura.

“La respuesta del mercado fue inmediata. Haber reunido a más de 500 creadores, que ya avanzan en su proceso de verificación, y contar con más de 40 marcas activas desde el primer día confirma que existe interés por nuevas formas de colaboración entre marcas y creadores en el Perú. Este primer resultado nos motiva a seguir desarrollando una propuesta que facilite estas conexiones”, señala Cinthya Vitery, cofundadora de Circool.

Sobre la evolución del boca a boca, la CEO de Circool explica: “La recomendación de un amigo o familiar siempre fue decisiva para elegir qué comprar o dónde comer, pero quedaba dentro de un entorno reducido. Hoy, esa conversación se trasladó al mundo digital: una experiencia puede convertirse en una reseña o un video y llegar a todo tu círculo de inmediato. Ahí está uno de los cambios clave que vemos en la Generación Z: no necesariamente confía en quien tiene más seguidores, sino en quien conoce, le responde un mensaje o siente cercano y genuino, y esta generación ya es el 50% de la población”.

Asimismo, señala que el sector publicitario está redefiniendo el concepto de influencia: “Estamos pasando del ‘cuántos me ven’ al ‘cuántos me creen’. Para las marcas, esto significa que una recomendación puede ir más allá de una interacción digital y convertirse en una compra o conversión concreta, como conocer un lugar, probar un producto o considerar una nueva alternativa”.

Circool proyecta ampliar su comunidad durante los próximos meses y continuar desarrollando nuevas formas de colaboración entre marcas y creadores en el mercado peruano y lationamericano.