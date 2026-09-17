CNE destaca coincidencias entre el Plan Nacional de Educación 2026-2031 y el Proyecto Educativo Nacional al 2036

El CNE, en su rol de diálogo y concertación entre Estado y sociedad civil, reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las políticas educativas.

El Consejo Nacional de Educación (CNE) viene trabajando en la dinamización del Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036, desde una visión de equidad e inclusión. En este contexto, destacó las coincidencias entre el Plan Nacional de Educación 2026-2031, presentado por el Ministerio de Educación, y los propósitos y orientaciones del PEN al 2036. Asimismo, expresó su disposición para contribuir a su implementación y fortalecimiento, desde su rol como órgano consultivo que promueve el diálogo y la concertación entre el Estado y la sociedad civil.

La presidenta del CNE, Ada Gallegos, señaló que “dichas coincidencias constituyen una oportunidad para tender puentes, sumar esfuerzos y capacidades frente a los principales desafíos de la educación peruana, particularmente en el cierre de brechas, el fortalecimiento de los actores del sector y la mejora de las condiciones en las instituciones, considerando al estudiante como centro de las políticas educativas”.

Entre los aspectos valorados por el CNE destaca el fortalecimiento del rol del maestro como motor de la educación. En ese sentido, considera necesario continuar impulsando su capacitación de acuerdo con las nuevas exigencias y metas, revalorar la Carrera Pública Magisterial y reconocer la dignidad del docente, promoviendo su participación y la de sus organizaciones representativas.

Asimismo, el CNE resaltó la propuesta de fortalecer la autonomía y capacidad de decisión de los directores de las instituciones educativas, acompañada de los recursos necesarios para que puedan atender las necesidades de sus comunidades. Esta perspectiva coincide con la preocupación del CNE por las limitaciones que enfrenta la escuela y por las barreras burocráticas que restringen la capacidad de gestión de sus directivos.

El Consejo Nacional de Educación también destacó que el Plan Nacional de Educación 2026-2031 contempla acciones para mejorar la infraestructura, los servicios y el acceso a herramientas tecnológicas en las instituciones educativas, condiciones necesarias para que las escuelas puedan responder a los desafíos que plantea el país.

Finalmente, el CNE reafirmó su disposición a trabajar articuladamente con el Ministerio de Educación y aportar, desde sus competencias, al fortalecimiento de las políticas educativas, sumando esfuerzos para mejorar las oportunidades educativas de todos los estudiantes del Perú.