BCRP lanza nueva moneda de plata de S/1: ¿qué conmemora y cuánto cuesta?

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) puso en circulación este 17 de setiembre una nueva moneda de plata de S/1 con fines numismáticos, esta vez para conmemorar el bicentenario del Glorioso Colegio de Educandas del Cusco, histórica institución educativa fundada en 1825 por Simón Bolívar. La pieza destaca no solo por su diseño, sino también por su limitada emisión, una característica que podría despertar el interés de coleccionistas.

¿CUÁNTO CUESTA LA NUEVA MONEDA DE PLATA DEL BCRP?

Aunque en la moneda aparece la denominación de S/1,00, este monto no corresponde a su precio comercial. La nueva pieza conmemorativa tiene un precio de S/159, de acuerdo con la información proporcionada para su lanzamiento. El valor responde, entre otras características, a su composición en plata 0,925, su peso fino de media onza troy y su acabado de calidad proof.

La moneda tiene un diámetro de 33 milímetros, canto estriado y fue acuñada en 2026. Uno de sus principales atractivos es su disponibilidad limitada: el BCRP autorizó una emisión máxima de 5.000 unidades. La institución también le otorgó curso legal, aunque se trata de una pieza emitida principalmente con fines numismáticos y de colección.

¿QUÉ APARECE EN LA NUEVA MONEDA DE S/1?

En el reverso se aprecia la inscripción “Bicentenario del Glorioso Colegio de Educandas del Cusco”, acompañada por el logotipo oficial del bicentenario y los años 1825-2025. En el centro aparece como elemento principal la puerta de acceso a la Capilla de San Juan de Dios del Colegio de Educandas. En el anverso figuran el Escudo de Armas, el nombre del Banco Central de Reserva del Perú, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”.

El Colegio Educandas del Cusco cumplió 200 años en julio de 2025. La institución pública femenina fue fundada en 1825 por Simón Bolívar y forma parte de la historia educativa de la región. Con esta emisión, el BCRP incorpora su bicentenario a su catálogo de monedas conmemorativas del Perú, que incluye piezas dedicadas a acontecimientos, instituciones y personajes relevantes de la historia nacional.