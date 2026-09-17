¡Cifras preocupantes! 1198 casos de violencia sexual entre escolares fueron reportados este año

A raíz del caso de presunto abuso sexual a un menor de 14 años en el colegio Liceo Naval, la plataforma SiseVe del Ministerio de Educación, registro 1198 reportes de presunta violencia sexual entre estudiantes a nivel nacional, representando el 18,5 % de los 6490 reportes de violencia escolar entre estudiantes acumulados durante el mismo periodo.

Los reportes de violencia sexual comprenden presuntos hechos de distinta naturaleza, como tocamientos, acoso sexual, acoso mediante medios tecnológicos y violación sexual. La plataforma permite reportar situaciones ocurridas dentro de las instituciones educativas, en sus inmediaciones o mediante redes sociales cuando involucran a estudiantes.

Asimismo, según los datos proporcionados, durante el mismo periodo de 2025 se contabilizaron 885 reportes, mientras que en 2024 se registraron 986. Los mayores números corresponden a las jurisdicciones educativas de Lima Metropolitana, Piura, Arequipa, Junín, Lima Provincias y Lambayeque.

CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL AUMENTAN

Con los 1198 reportes acumulados en los primeros ocho meses de 2026, el registro representa un incremento de aproximadamente 35 % frente a 2025 y de 21 % respecto de 2024.

Asimismo, la entidad señala que es una plataforma abierta a la ciudadanía para comunicar presuntos casos de violencia escolar. Por ello, los registros requieren un proceso de atención, seguimiento e investigación por parte de las autoridades educativas y, cuando corresponde, de las instituciones competentes.