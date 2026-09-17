¿Cómo reservar una cita para trámite de DNI en Reniec? Conoce las nuevas sedes habilitadas

Sedes de Reniec habilitadas con citas atienden solo para trámites de DNI. Estas se encuentran en Lima, Cusco, Abancay, Huaraz, Cajamarca, Arequipa e Ica.

Los ciudadanos ya pueden reservar su cita para realizar sus trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI) en 13 sedes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Sin embargo, varios aún no conocen el procedimiento para realizar la reserva en la página web de la institución. Por ello, la entidad registral explica en esta nota los pasos a seguir para programar su visita y gestionar sus trámites con anticipación.

Las nuevas sedes que iniciarán atención mediantes citas desde el lunes 21 de setiembre son Jesús María, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Cajamarca, Arequipa e Ica. Los ciudadanos ya pueden reservar sus citas en la página web de Reniec para acudir a estos centros de atención.

A estas sedes se suman los locales que ya atienden con cita. En Lima, se encuentran los centros de atención de Jr. Áncash 336 – 340 y 344, ubicado en el Cercado de Lima; 06 de agosto, en el distrito de Jesús María; además las sedes de Independencia y Miraflores. En provincia, también atienden mediante citas los centros de Cusco, Abancay y Huaraz.

Conoce las direcciones exactas y los horarios de atención de cada uno de los centros de atención mencionados en este ENLACE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19JC3ouz4KjQMkrV5VrvnaUxUQhrifhcA/edit?gid=1333216406

La reserva de cita aplica para realizar el trámite de duplicado, renovación, rectificación o actualización de datos del DNI, tanto para menores como para mayores de edad. A continuación, conoce el paso a paso para reservar una cita en Reniec.

¿Cómo reservar una cita para trámite de DNI en Reniec?

* Paso 1: El ciudadano debe pagar por el trámite de DNI que realizará. Si no paga, la página de Reniec no le permitirá agendar su cita.

El pago se puede realizar a través de la aplicación de Yape. Para hacerlo, el usuario primero debe generar un ticket de pago en este ENLACE https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, seleccionar el código que corresponde al trámite y colocar su correo electrónico. De inmediato le aparecerá el número de ticket. Este debe ser copiado y pegado en Yape.

En la aplicación, el ciudadano debe elegir la opción Yapear servicios > Reniec e ingresar su número de ticket para finalizar con el pago. El abono también se puede realizar en agentes BCP, Banco de la Nación o págalo.pe.



* Paso 2: Ingresar a la web de Gestor de Citas de Reniec en este ENLACE (https://citas.reniec.gob.pe) En la plataforma, debe hacer clic en ‘Reservar cita’ y rellenar sus datos personales, tales como su número de DNI, nombres completos y fecha de nacimiento. Luego, dar clic en ‘validar’.

En el caso que requieran realizar un trámite de DNI de un menor, los padres de familia deberán validar su identidad y acreditar su vínculo con el niño/a.



* Paso 3: Seleccionar en el Tipo de servicio: Trámite de DNI/DNIe. Luego, elegir el trámite que desea realizar (duplicado, renovación o actualización de datos del DNI).



* Paso 4: Escoger una de las sedes habilitadas para atención con citas, escribir un correo electrónico y dar clic en ‘validar’. Luego, le llegará un correo con el código de validación, que deberá ser copiado y pegado en la página web.



* Paso 5: Por último, seleccionar la fecha y hora de atención para acudir a la sede elegida. ¡Listo!

Casos y servicio que no requieren cita

Reniec informó que no es necesario que las personas con discapacidad y madres gestantes agenden citas para realizar sus trámites de DNI en las sedes habilitadas, debido a que serán atendidas de manera preferencial.

Por último, señaló que los trámites de recojo de DNI y registro civiles serán atendidos por orden de llegada y no requieren cita.