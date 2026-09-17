Padres denuncian racismo y bullying tras presunto caso de abuso contra escolar en el Liceo Naval

Los padres de familia del Liceo Naval Almirante Guise denunciaron casos de racismo, bullying y discriminación dentro de la institución en San Borja, tras conocerse la retención de ocho escolares por una presunta agresión sexual contra un compañero.

Los padres revelaron que existen antecedentes de hostigamiento, discriminación por el color de piel, lugar de procedencia o apellidos entre los alumnos, cuestionando la falta de acción correctiva previa por parte de las autoridades del colegio.

Padres de familia exigen respuestas

Ante esta situación decenas de familiares acudieron al plantel para exigir respuestas, señalando que la dirección no brindó información clara ni oportuna sobre las circunstancias del ataque.

Cabe señalar que, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público investigan a un grupo de estudiantes de quinto de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise por un presunto abuso contra un alumno de 16 años, ocurrido tras retornar de una actividad deportiva.