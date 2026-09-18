Serfor investiga muerte de gallinazo y coordina con Fiscalía y PNP tras transmisión de ‘Kingteka’

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) se pronunció tras la difusión de una transmisión en vivo del streamer Abraham Steve Canez Gil, conocido como ‘Kingteka’, en la que se observa al creador de contenido apuntando con un arma hacia un gallinazo de cabeza negra (Coragyps atratus) y efectuando un disparo instantes antes de que el ave cayera muerta. Ante lo ocurrido, la entidad anunció coordinaciones con la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) para iniciar las investigaciones correspondientes.

¿QUÉ OCURRIÓ DURANTE LA TRANSMISIÓN DE ‘KINGTEKA’?

De acuerdo con el comunicado de Serfor, el episodio habría ocurrido en la laguna Las Totoritas, ubicada en el distrito de Végueta, provincia de Huaura. El registro difundido muestra al streamer acompañado de otras personas y, según la institución, posteriormente se observa al grupo haciendo mofa de lo sucedido. El organismo rechazó los actos de crueldad y violencia contra animales silvestres y anunció medidas para identificar a los posibles responsables.

La entidad informó que viene coordinando acciones con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) para que, dentro de sus respectivas competencias, se investiguen los presuntos delitos de depredación de flora y fauna silvestre y actos de crueldad contra animales silvestres.

SERFOR DISPONE VERIFICACIÓN DEL CASO

Paralelamente a las diligencias de las autoridades, Serfor dispuso que personal especializado realice la verificación de los hechos con el objetivo de determinar si corresponde iniciar procedimientos administrativos contra las personas que resulten responsables. Las investigaciones deberán esclarecer las circunstancias en las que murió el gallinazo y establecer las responsabilidades correspondientes.

Serfor recordó que el gallinazo de cabeza negra, al igual que otras especies de fauna silvestre presentes en el territorio peruano, forma parte del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación y se encuentra protegido por el Estado. El caso continuará bajo evaluación de las autoridades competentes mientras se desarrollan las diligencias para determinar lo ocurrido en la laguna Las Totoritas.