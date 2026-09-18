¡Cuidado con la silicona líquida! Su ingesta puede provocar intoxicación severa en menores

Dos menores fueron atendidos recientemente tras ingerir silicona líquida, uno de ellos después de consumir aproximadamente 150 mililitros del producto.

El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), alertó sobre el riesgo de intoxicación en menores que ingieren accidentalmente silicona líquida, debido a que algunos productos pueden contener metanol.

Esta sustancia puede provocar graves afectaciones a la salud, incluyendo daño cerebral, alteraciones visuales, acidosis metabólica, coma e incluso la muerte, por eso, el centro pediátrico informó que los niños pequeños pueden confundir este tipo de insumo escolar con un juguete, un chicle o incluso un alimento.

La advertencia surge luego de que dos menores fueran atendidos en las últimas semanas tras ingerir silicona líquida y necesitaran tratamiento especializado.

INTOXICACIÓN SEVERA

Mario Encinas, jefe del Servicio de Nefrología del INSN, detalló que uno de los menores llegó a ingerir aproximadamente 150 mililitros de silicona líquida, cantidad que desencadenó una intoxicación severa.

"El metanol se transforma en el organismo en formiato o ácido fórmico, principal responsable de su toxicidad. Esto puede ocasionar daño cerebral grave, incluso coma o muerte; ceguera por su afinidad con el nervio óptico; acidosis metabólica severa y lesiones renales o hepáticas. En casos graves, el paciente puede requerir atención en Cuidados Intensivos y la administración de etanol como parte del tratamiento”, señaló.

ATENCIÓN INMEDIATA SERÍA CLAVE

El tratamiento depende de la gravedad de cada caso. El etanol puede utilizarse como parte del manejo de una intoxicación por metanol, debido a que impide que esta sustancia se transforme en metabolitos altamente tóxicos. En cuadros severos también puede ser necesaria la hemodiálisis, procedimiento que ayuda a eliminar el compuesto del organismo y corregir las alteraciones metabólicas.

Por otro lado, Alicia Reyna, jefa del Servicio de Emergencia del INSN, advirtió que los primeros síntomas pueden ser difíciles de identificar para los padres. Entre ellos se encuentran dolor abdominal, náuseas, vómitos y alteraciones del estado de conciencia.de sus componentes