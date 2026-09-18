Señor de los Milagros cambia su programación: no realizarán la “levantada mundial” en 2026

El anda del Señor de los Milagros participará en la misa que el papa tiene programada para el 11 de noviembre en la base aérea Las Palmas.

A pocas semanas de dar inicio al mes morado, la Hermandad del Señor de los Milagros presentó este martes la programación oficial de actividades que se desarrollarán durante octubre, mes en el que miles de fieles participan de las tradicionales celebraciones en honor al Cristo Morado.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en el edificio de las Nazarenas, donde también se brindaron detalles sobre las procesiones por las calles de Lima. Entre las principales novedades figura la decisión de no realizar este año la denominada “levantada mundial”, actividad que en la edición anterior congregó simultáneamente a hermandades del Señor de los Milagros en aproximadamente 56 ciudades.

“Para este año no se ha contemplado la "levantada mundial" como la hemos denominado en otros años, este era un evento en donde también se habían realizado en cerca de 56 ciudades, todos al mismo tiempo. Y tampoco se ha considerado la visita (de la imagen) a alguna Diócesis de Lima y el Callao”, se mencionó.

ANDA ESTARÁ PRESENTE EN MISA DEL PAPA

Durante la presentación también se confirmó que el anda del Señor de los Milagros tendrá una participación especial en la eucaristía que el papa tiene programada realizar en el país para el 11 de noviembre en la base aérea Las Palmas.

La Hermandad señaló que los detalles relacionados con el traslado del anda y la participación de los hermanos cargadores serán comunicados posteriormente. La organización indicó que esta información será difundida oportunamente a la ciudadanía conforme se acerque la fecha de la celebración religiosa.

RECORRIDO SE DARÁ EN CINCO FECHAS

Por otro lado, la imagen del Señor de los Milagros realizará cinco recorridos procesionales entre octubre y noviembre. La primera salida está programada para el 3 de octubre y continuará los días 18, 19 y 28 del mismo mes, para finalmente culminar con una última procesión el 1 de noviembre.