Alerta roja: Senamhi pronostica lluvias, nevadas y ráfagas de viento en 11 regiones

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 55 kilómetros por hora, según el Senamhi.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene vigente una alerta roja debido a la presencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en 11 regiones del sur y centro del Perú. El aviso meteorológico contempla diversos fenómenos asociados que podrían afectar principalmente a las zonas altoandinas.

De acuerdo con el organismo, se prevé la presencia de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2 800 metros sobre el nivel del mar, mientras que las nevadas se registrarían en sectores que superen los 3 800 metros de altitud. Estas condiciones se presentarían principalmente en la sierra centro y sur.

Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento que alcanzarían velocidades cercanas a los 55 kilómetros por hora. En tanto, en sectores de la costa sur se espera la presencia de lluvias de diversa intensidad, además de un incremento de los vientos, niebla y neblina.

ALERTA DE SENAMHI

El aviso del Senamhi permanecerá vigente hasta este viernes 18 de septiembre y comprende a las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

El organismo meteorológico también precisó que los efectos de estas condiciones podrían extenderse hacia zonas costeras del sur. Por ello, se prevé un aumento de la cobertura nubosa y la presencia de fenómenos propios de esta época en determinados sectores.

COSTA SUR TENDRÁ LLOVIZNAS

Para el periodo comprendido entre el 19 y el 22 de septiembre, el Senamhi pronosticó la ocurrencia de lloviznas dispersas a lo largo de la costa sur, desde Arequipa hasta Tacna. Según explicó, este escenario estará relacionado con un incremento de la humedad en la franja costera.