Hombre es asesinado de múltiples disparos en Carabayllo: Policía investiga presunto ajuste de cuentas

La víctima aún no ha sido identificada y su cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima, mientras continúan las investigaciones.

Un nuevo hecho de sangre volvió a registrarse en el distrito de Carabayllo, exactamente en la zona de La Cumbre, donde un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado a balazos durante la noche del último jueves.

El hecho fue alertado por los vecinos del sector, quienes, tras escuchar los disparos y salir de sus viviendas, encontraron al hombre tendido sobre la vía pública, en la calle Miguel Grau.

Según los testigos, se habrían escuchado alrededor de 10 disparos, tras los cuales la víctima quedó tendida en plena vía pública y habría fallecido en el lugar. Asimismo, efectivos de la Policía Nacional y peritos de Criminalística llegaron hasta la zona para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

PRESUNTO AJUSTE DE CUENTAS

La primera hipótesis que maneja la Policía es que el crimen podría tratarse de un presunto ajuste de cuentas, debido a la cantidad de disparos registrados durante el ataque. En la zona se habrían encontrado hasta 11 casquillos de bala, los cuales serán analizados como parte de las diligencias.

Asimismo, la víctima aún no ha sido identificada y su cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima. Mientras tanto, los agentes continúan recopilando información y revisando los elementos encontrados en la escena para determinar las circunstancias del crimen y establecer la identidad del fallecido.

PIDEN SEGURIDAD EN LA ZONA

Por otro lado, los vecinos de la zona expresaron su preocupación ante este nuevo hecho de violencia y solicitaron un mayor refuerzo de la seguridad, así como una mayor presencia policial para prevenir nuevos actos delictivos en el sector.