Propiedad intelectual: competencia internacional pondrá a prueba a futuros abogados del Perú

Por octavo año consecutivo, la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) organiza el Moot Court de Propiedad Intelectual, una competencia académica internacional que busca fortalecer las habilidades de los futuros abogados en esta disciplina.

En esta edición, el tema alrededor del cual gira la competencia es el denominado “Vestido Comercial” o “Vestido de Producto” (“Trade Dress”, por su denominación en inglés). En el concurso, los participantes analizarán un caso hipotético y deberán elaborar estrategias legales, sustentar las posiciones de las partes y presentar sus argumentos ante un tribunal integrado por destacados especialistas internacionales.

De acuerdo con Luis Diez Canseco, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas de la UTP, esta competencia representa una oportunidad para que los estudiantes pongan a prueba sus conocimientos y desarrollen herramientas fundamentales para su futuro desempeño profesional.

“Esta octava edición plantea un desafío especialmente relevante para quienes buscan comprender cómo interactúan las distintas herramientas de protección de la propiedad intelectual. El análisis del caso permitirá a los participantes enfrentarse a un problema de gran actualidad, además de construir soluciones jurídicas desde distintas perspectivas”, señala el decano.

UNA COMPETENCIA DE ALCANCE INTERNACIONAL

El Moot Court de Propiedad Intelectual reproduce los desafíos de un litigio real. Los participantes asumen tanto la posición de la parte denunciante o demandante, como de la parte denunciada o demandada, lo que les permite desarrollar sus capacidades de análisis jurídico, argumentación y defensa oral ante un jurado de especialistas internacionales.

Las inscripciones para participar en esta octava edición se encuentran abiertas hasta el próximo 27 de setiembre. Los interesados pueden consultar las bases y registrarse a través del siguiente enlace. Además, el Moot Court de Propiedad Intelectual de la UTP premia con 5,000 dólares al equipo ganador y con sesiones de mentoría para el primer y segundo puesto.

“Más allá del conocimiento técnico, el Moot Court exige que los estudiantes investiguen, coordinen y trabajen en equipo, construyan argumentos y defiendan sus posiciones con claridad frente a especialistas. Son habilidades que resultan fundamentales para su posterior ejercicio como abogados. En efecto, esta competencia les permite consolidar un entorno de exigencia académica y profesional”, concluye el decano.