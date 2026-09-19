Caso Liceo Naval: Dictan cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes investigados

El Poder Judicial dictó cuatro meses de internamiento preventivo para seis de los escolares de quinto de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise investigados por la presunta violación sexual de un compañero de 16 años.

El dictamen responde a la solicitud de la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro tras la denuncia de la agresión ocurrida el pasado 15 de septiembre de 2026 dentro de un bus escolar en San Borja.

Como se recuerda, la Séptima Fiscalía de Familia solicitó cuatro meses de internamiento preventivo para seis de los diez escolares del Liceo Naval Almirante Guise implicados en la presunta agresión sexual contra otro escolar.

Situación de los investigados

Inicialmente se retuvo a 10 estudiantes. Cuatro de ellos fueron liberados al vencerse el plazo de retención por flagrancia de 48 horas, mientras que los otros seis cumplirán la medida preventiva en un centro juvenil.

Cabe señalar que, paralelamente, el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima impuso medidas de protección para la víctima. Se prohibió a los denunciados el uso de redes sociales en contra del agraviado, y se ordenó terapia psicológica obligatoria y patrullaje policial en el domicilio del menor afectado.