Intervienen a cerca de 500 extranjeros en operativo de control migratorio

La Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron un operativo de control y verificación migratoria en la sede de la Comisaría de Cotabambas, en el Cercado de Lima, donde cerca de 500 ciudadanos extranjeros fueron intervenidos la noche del viernes con el objetivo de fortalecer el orden interno y constatar el cumplimiento de la legislación migratoria vigente.

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera, señaló que estas acciones responden a una estrategia destinada a reforzar la presencia estatal en zonas de alta concentración y tránsito, advirtiendo que las fiscalizaciones continuarán de manera sostenida.

Asimismo, recordó que el documento oficial de identificación es el carné de extranjería e informó que este sábado 19 de setiembre se realizará una jornada de entrega para los casi 7 mil documentos pendientes en la sede de Breña.

Seguridad ciudadana y sanciones migratorias

Por su parte, el jefe de la Región Policial Lima Centro, general PNP Jorge Luis Castillo Vargas, adelantó que estas acciones forman parte de la estrategia gubernamental orientada a reducir los niveles de inseguridad ciudadana en la capital.

En cuanto a los casos de ingreso irregular al territorio nacional, la entidad migratoria puso a los ciudadanos a disposición de la PNP para las diligencias respectivas, las cuales podrían derivar en una orden de expulsión y una inhabilitación de ingreso al país por un período de 10 años.