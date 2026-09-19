¡Tráfico por camión atascado! Vehículo de carga pesada bloquea el puente Balta

El tránsito hacia el norte permaneció restringido durante unos 10 minutos, mientras equipos de auxilio vial realizaban las maniobras para retirar el camión.

Un camión de carga pesada quedó atascado debajo del puente Balta, en la Vía de Evitamiento, en el Cercado de Lima, luego de impactar contra una de las estructuras durante una maniobra. El incidente provocó una importante congestión vehicular en este tramo de la vía.

El hecho ocurrió cuando el conductor realizaba un giro hacia la izquierda, entre los puentes Huánuco y Balta. La unidad terminó detenida debajo de la infraestructura, mientras que el impacto ocasionó daños en el contenedor que transportaba.

El tránsito permaneció restringido durante aproximadamente 10 minutos, afectando a vehículos de transporte público y privado que circulaban en dirección norte. Personal especializado acudió al lugar para realizar las maniobras necesarias y retirar el vehículo.

CAMIONES PROTAGONIZAN INCIDENTES

De acuerdo con los reportes sobre este sector, situaciones similares se presentarían debido a que algunos conductores no respetan la altura máxima permitida para circular debajo de determinadas estructuras.

Una vez retirado el camión, el tránsito pudo ser restablecido. La unidad no habría sufrido daños de consideración y tendría la posibilidad de continuar su recorrido por sus propios medios, mientras que la Policía Nacional realiza las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del incidente.

LIMA EXPRESA REPORTÓ TRÁNSITO LENTO

Lima Expresa informó a través de sus redes sociales sobre la presencia del vehículo de carga alta debajo del puente Balta y alertó a los conductores sobre la congestión registrada en la zona.

“Se registra tránsito lento en la #VíaDeEvitamiento con sentido al norte, desde el Puente Balta hasta Puente Nuevo. Un camión de carga alta se encuentra detenido debajo del puente. Al momento, nuestro equipo de auxilio vial se encuentra realizando las maniobras para retirar el vehículo”, detalló la empresa.