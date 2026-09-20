Panamericana Televisión ofrece disculpas por difusión de información sensible de menor de edad

Con relación al tratamiento de la noticia del caso de abuso contra un menor de edad, en el programa Esta Noche, con Milagros Leiva, en su edición del 18 de septiembre último, Panamericana Televisión expresa sus más sinceras disculpas a la víctima, a sus familiares, a todas las personas involucradas en este hecho y a nuestra audiencia en general.

Durante la presentación del caso se difundió información sensible que no debió ser divulgada. Aunque se ofrecieron disculpas de manera inmediata, reconocemos que estas no resultan suficientes frente al impacto causado.

Como medio de comunicación, rechazamos cualquier práctica que vulnere la privacidad, la dignidad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Desde que tomamos conocimiento de lo ocurrido, hemos adoptado las medidas correctivas y reforzado nuestros procedimientos internos para el tratamiento de información sensible, con especial énfasis en aquella relacionada con menores de edad y víctimas de abuso.

Asumimos conscientemente la responsabilidad que, como medio de comunicación, tenemos en el manejo de hechos de especial sensibilidad como el que nos ocupa. Reiteramos nuestras más sinceras disculpas a la víctima y a su familia, así como nuestro compromiso irrestricto con la protección de la dignidad, la intimidad y los derechos de los menores de edad.