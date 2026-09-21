Asesinan a taxista por aplicativo en el Callao: no se descarta que haya sido un ajuste de cuentas

Agentes de la PNP hallaron dos impactos de bala en la parte frontal del automóvil.

Los casos de inseguridad ciudadana continúan registrándose a diario en el Perú. La noche del domingo 20 de setiembre, en el sector 5 de Bocanegra, en el Callao, un taxista por aplicativo fue asesinado a balazos dentro de su vehículo.

De acuerdo con la información proporcionada por testigos, la víctima, de nacionalidad extranjera, había llegado al lugar para dejar a un pasajero. Sin embargo, pocos segundos después, dos sujetos a bordo de una motocicleta atacaron a balazos al conductor.

HIPÓTESIS QUE MANEJA LA POLICÍA

Hasta la escena del crimen llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes acordonaron la zona. En la parte frontal del automóvil se encontraron dos impactos de bala. Las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas o un caso de extorsión.

Cabe mencionar que, días atrás, el Callao volvió a teñirse de sangre tras un doble asesinato ocurrido durante una actividad escolar en una institución educativa del primer puerto. Bajo una modalidad similar, sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas.