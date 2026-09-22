Niña de seis años muere en el acto tras choque de motocicleta y cúster en el Callao

Las autoridades investigan las circunstancias del choque para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

Una niña de seis años murió tras un trágico accidente de tránsito cuando se desplazaba como pasajera en un motocicleta e impactó contra una cúster de transporte público, el hecho ocurrió en la avenida Óscar R. Benavides, conocida como ex Colonial, en la urbanización Melitón Carbajal, en el Callao.

De acuerdo con las primeras versiones, el choque ocurrió en circunstancias que todavía son materia de investigación. El violento impacto provocó la muerte de la menor, mientras las autoridades iniciaron las diligencias para determinar cómo se produjo el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

POLICÍA ACORDONÓ LA ZONA

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta el lugar y establecieron un perímetro de seguridad para facilitar las diligencias correspondientes. Los efectivos recogieron información que permita esclarecer las circunstancias del choque.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar la dinámica del accidente y establecer las responsabilidades que correspondan por la muerte de la menor.

LEVANTAMIENTO DEL CUERPO

Luego de culminadas las primeras diligencias, el fiscal de turno dispuso el levantamiento del cadáver de la niña. El cuerpo fue trasladado posteriormente a la Morgue Central del Callao, donde se realizarán los procedimientos correspondientes.

Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del accidente y establecer si hubo alguna responsabilidad por parte de los conductores involucrados.