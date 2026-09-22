Luis Alemán Nakamine es designado director del Liceo Naval Almirante Guise

La reorganización se produjo tras la denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante de secundaria al interior de un bus.

Luego que la institución educativa Liceo Naval Almirante Guise pasara a la administración del Ministerio de Educación (Minedu), el ministro de Educación, José Antonio Chang, designó a Luis Alemán Nakamine, viceministro de Gestión Institucional del sector, como director temporal.

El cambio en la dirección ocurre después del caso de presunta agresión sexual contra un estudiante de cuarto año de secundaria, quien habría sido víctima de sus compañeros de un grado superior al interior de un bus.

Actualmente, seis menores investigados por su presunta participación en el caso permanecen internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’.

LUIS ALEMÁN ASUMIRÁ LA DIRECCIÓN TEMPORAL

De acuerdo con la resolución ministerial, Luis Alemán Nakamine que se desempeña como viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación asumirá temporalmente hasta el 31 de diciembre de 2027 la dirección del Liceo Naval Almirante Guise.

La designación responde al proceso de reorganización de la institución educativa, que pasó a ser administrada por el Minedu. El ministro José Antonio Chang había anunciado previamente que se nombraría a un nuevo director para conducir el colegio durante este periodo.

LICEO NAVAL FUE REORGANIZADA TRAS DENUNCIA

La reorganización del Liceo Naval Almirante Guise se produjo luego de conocerse la denuncia por una presunta agresión sexual contra uno de sus estudiantes. Según la información del caso, el hecho habría ocurrido al interior de un bus y los investigados serían alumnos de un grado superior.

Como parte de las investigaciones, seis menores fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, donde permanecen mientras continúan las diligencias correspondientes.