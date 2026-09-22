DNI electrónico gratis: Reniec detalla quiénes pueden acceder y dónde tramitarlo

Adultos mayores, personas en situación de vulnerabilidad, pacientes con urgencias médicas y menores en situación de orfandad pueden acceder a la campaña.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puso en marcha una nueva campaña de gratuidad para la entrega y trámites relacionados con el DNI electrónico. La iniciativa se desarrolla en Lima y otras 21 regiones del país y estará vigente hasta el domingo 27 de septiembre.

La campaña es ejecutada a través de la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS) y está dirigida principalmente a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El objetivo es facilitar el acceso a documentos de identidad y brindar orientación sobre los registros civiles.

REGIONES DONDE SE DESARROLLA LA CAMPAÑA

La campaña de DNI electrónico gratuito se lleva a cabo en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

En el caso de Lima, las brigadas itinerantes llegarán a Ancón, Carabayllo, Chorrillos, Comas, Independencia, Lima, Los Olivos, Miraflores, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Santa Rosa, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Las sedes y horarios de atención dependerán de la programación establecida por Reniec.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Reniec informó que la campaña está dirigida a ciudadanos en situación de vulnerabilidad, personas que afronten urgencias médicas, adultos mayores y niños y adolescentes que se encuentren en situación de orfandad.

Los beneficiarios podrán acceder a los trámites vinculados con el DNI electrónico y recibir orientación relacionada con los registros civiles, buscando facilitar que estos grupos cuenten con un documento de identidad y puedan acceder a diversos servicios.