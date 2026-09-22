Accidente en Comas deja un herido tras impacto con bus del Metropolitano

Las circunstancias del hecho aún son materia de investigación y las autoridades buscan determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

Un bus del Metropolitano volvió a protagonizar un accidente, esta vez en la estación Naranjal, ubicada en el distrito de Comas, donde un hombre resultó herido tras impactar contra una de las unidades del servicio.

Aunque las circunstancias del accidente aún no han sido esclarecidas, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el transeúnte fue trasladado a una clínica para recibir atención médica. “La ATU realiza el seguimiento del caso, en coordinación con las autoridades competentes”, indicó la entidad.

PEATÓN RESULTÓ HERIDO

El accidente quedó registrado en un video grabado por un conductor y posteriormente difundido en redes sociales. En las imágenes se observa al transeúnte tendido en el suelo, frente a uno de los buses del Metropolitano.

Por otro lado, las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación, por lo que se espera determinar las responsabilidades correspondientes. Asimismo, la ATU emitió un comunicado para informar sobre lo ocurrido.