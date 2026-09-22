Minedu destina 373 millones de soles para comprar 1500 aulas modulares provisionales y afrontar El Niño

El Ministerio de Educación (Minedu) destinará 373 millones de soles para la adquisición de 1500 aulas modulares provisionales y 165 pararrayos, como parte de las medidas de prevención dispuestas para afrontar los efectos del fenómeno El Niño y garantizar la continuidad del servicio educativo.

El Decreto Supremo 196-2026-EF, que autoriza la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, indica que esos recursos servirán también para el transporte y la instalación de la infraestructura modular provisional y los pararrayos, así como para el financiamiento de servicios especializados.

Las aulas modulares son livianas, desmontables, reutilizables y adaptables, y de rápida instalación. La mayor parte de ellas serían destinadas para las zonas costeras cuya infraestructura educativa resulte muy afectada por las lluvias que ocasionen el fenómeno El Niño.

Estrategia para afrontar El Niño

La estrategia diseñada para afrontar el fenómeno El Niño y reducir riesgos prioriza las regiones costeras de Lambayeque, Tumbes, Piura, Lima Región y La Libertad, y comprende el mantenimiento preventivo para reducir la vulnerabilidad de 7998 locales educativos y 49 020 aulas en las que estudian 1 237 000 escolares.

Además de atender la infraestructura, el Minedu ha puesto en marcha una respuesta pedagógica que se implementa de acuerdo con la situación de los territorios y que permitirá que los estudiantes continúen sus aprendizajes.

En esa línea, ha diseñado la iniciativa Aula TV, una franja educativa que desarrolla el Currículo Nacional en videos por cada curso y grado, y que se implementará mediante convenios con el Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), la Universidad San Martín de Porres (USMP TV) y otras instituciones.

En las zonas rurales donde no hay señal de televisión ni electricidad estable se recurrirá a la radio. Además de estas modalidades, el Minedu entregará cuadernillos autoinstructivos, armados con material que ya existe, para que los escolares de las zonas afectadas por El Niño sigan estudiando en casa.

Junto a estas medidas, el Minedu ejecuta acciones de capacitación a nivel nacional orientadas a mejorar las competencias y el desempeño de las direcciones y gerencias regionales de Educación y las unidades de gestión educativa local para anticipar riesgos, tomar decisiones oportunas y asegurar la continuidad del servicio educativo frente a emergencias y desastres.