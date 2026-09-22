Suspenden actividades externas en el Liceo Naval Almirante Guise

El viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Luis Aleman Nakamine, asumió como director encargado del Liceo Naval Almirante Guise, según la Resolución Ministerial 576-2026-MINEDU, y dispuso una serie de medidas de ejecución inmediata para proteger la integridad de los estudiantes y garantizar el buen nivel académico del colegio.

Además de pedir a los profesores y personal administrativo su mayor esfuerzo para continuar con las labores educativas, Aleman Nakamine anunció que se va a aplicar el protocolo de convivencia con mayor determinación, y que la viceministra Mirian Ponce acompañará la gestión pedagógica de esa institución educativa. Además, señaló que se suspenden todas las actividades externas y que el uso del uniforme escolar es opcional hasta este viernes.

Aleman llegó a la institución educativa, ubicada en San Borja, acompañado de la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y se reunió de inmediato con la subdirectora, Jessica Ortega, otros directivos y docentes. A ellos les explicó que su nombramiento es provisional en tanto se toman las medidas correctivas para preservar el buen nivel académico del colegio.

“El ministro José Antonio Chang Escobedo tiene un especial compromiso con el liceo naval de San Borja; por eso, nosotros haremos un corte de gestión para obtener información documentada y precisa de todas las áreas administrativas, manteniendo la continuidad del servicio educativo que se brinda a todos los estudiantes del liceo”, enfatizó el viceministro.

Como director encargado, Aleman coordinó con la subdirectora del colegio para elaborar un rol de reuniones que mañana sostendrá con cada responsable de área que debe exponer en forma amplia los alcances de su trabajo, en especial lo relacionado con la disciplina y las acciones que se han ejecutado en respuesta a las denuncias que han sido divulgadas en los últimos días.

La viceministra Miriam Ponce, por otra parte, dijo que un comité de padres de familia del liceo ha solicitado una reunión con la alta dirección del Minedu y por eso requieren saber todo lo relacionado a la administración del colegio: perfiles de los docentes, contratos, turnos, horarios de ingreso y de salida, ubicación de las cámaras de seguridad y protocolos vigentes.

OBJETIVO

El viceministro Aleman afirmó, finalmente, que la gestión del Minedu al frente del liceo naval buscará fortalecer la unidad de la comunidad educativa, atender las inquietudes de los padres de familia, procurar un retorno progresivo y de manera coordinada a la normalidad institucional y, principalmente, observar rigurosa y estrictamente las resoluciones del Poder Judicial.