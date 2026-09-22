¿Buscas adoptar un perro? “WUFBARU” te acerca a quiénes esperan una familia

En el marco del Día del Perro Adoptado, WUF impulsa una campaña que busca visibilizar las historias de perros que esperan una familia y facilitar el acceso a procesos de adopción responsable.

Más de seis millones de animales viven actualmente en situación de calle en el país, según estimaciones de organizaciones protectoras de animales, una cifra preocupante que posiciona al Perú en el cuarto lugar de Latinoamérica con mayor sobrepoblación de animales en estado de abandono. Esta realidad evidencia que el abandono continúa siendo un problema de alcance nacional y refuerza la necesidad de promover la adopción, la esterilización y la tenencia responsable.

Frente a este escenario y en el marco del Día del Perro Adoptado, que se conmemora cada 23 de septiembre, WUF y Subaru presentan “WUFBARU”, una campaña que utilizará las plataformas digitales de la marca para dar visibilidad a perros que esperan encontrar una familia y acercar a las personas interesadas a un proceso de adopción responsable gestionado por WUF.

Cada mes, WUF brinda ayuda a más de 750 animales sin hogar. En el caso de los perros disponibles para adopción, encontrar una familia requiere más que difusión: implica conocer al potencial adoptante, evaluar sus condiciones y dinámica familiar, e identificar si puede construir un vínculo responsable y duradero.

Cuatro años de alianza que evolucionan con WUFBARU

“WUFBARU” nace de la unión de WUF y Subaru y marca una nueva etapa de una alianza que ambas organizaciones mantienen desde 2022. Durante septiembre, la marca automotriz pondrá sus canales, alcance y comunidad al servicio de WUF para dar visibilidad a los perros bajo su cuidado y ayudar a que más personas conozcan sus historias.

En cuatro años de trabajo conjunto, el apoyo de esta marca ha contribuido a que WUF entregue más de 37 toneladas de alimento, concrete 88 adopciones responsables y realice 3,118 esterilizaciones. En conjunto, las acciones desarrolladas han beneficiado a más de 10,400 perros y gatos en situación de abandono.

La alianza también acompaña cada adopción con un Kit de Adopción Subaru y apoya el traslado de los perros bajo el cuidado de WUF para ampliar sus oportunidades de encontrar una familia. Con “WUFBARU”, este compromiso se extiende ahora a los canales digitales de la marca.

Como eje de la campaña, la web oficial de Subaru incorporará una nueva sección dedicada a “WUFBARU”. Allí, cada perro dejará de ser solo una imagen: los usuarios podrán conocer su historia, descubrir su personalidad y acceder a los formularios para iniciar directamente con WUF un proceso de adopción responsable.

La iniciativa también tendrá contenidos en redes sociales, la participación de embajadores y creadores de contenido, y testimonios de familias que ya adoptaron a través de WUF. Con un lenguaje cercano, estas historias mostrarán que la adopción no termina cuando un perro llega a casa: allí comienza un vínculo que requiere cuidado, paciencia y acompañamiento.

Adoptar responsablemente: encontrar el hogar adecuado

Cada perro tiene una historia, una personalidad y necesidades distintas. Por eso, WUF evalúa a los potenciales adoptantes, los orienta durante el proceso y busca que cada encuentro se convierta en un vínculo responsable y duradero. Cuando una adopción se concreta, no solo cambia la vida del animal y de la familia: también se abre espacio para que otro perro pueda ser rescatado y recibir una segunda oportunidad.

“Cada adopción debe partir de una decisión informada. Además de dar visibilidad a los perros, acompañamos a las personas para que encuentren un compañero que se adapte a su dinámica familiar y estilo de vida. Nuestro objetivo es construir hogares para siempre”, explicó Valeria Cejo Calixto, Gerente de WUF.

Las personas interesadas en conocer a los perros disponibles o iniciar una solicitud de adopción podrán ingresar a https://www.subaru.com.pe/