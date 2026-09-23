¡Todo listo para la visita papal! Gobierno autoriza contrataciones de bienes y servicios

Las medidas incluyen servicios de transmisión televisiva, baños químicos, limpieza, seguridad, transporte y acondicionamiento de los espacios donde se desarrollarán las actividades oficiales.

A raíz de la visita del papa León XIV al país, programada del 11 al 16 de noviembre, el Gobierno emitió el Decreto de Urgencia N.º 012-2026, que autoriza de manera excepcional y temporal la realización de contrataciones de bienes y servicios indispensables.

La medida que tendrá vigencia hasta 16 de noviembre, pero según algunas disposiciones se extenderá hasta el 31 de diciembre, permitió que diversas entidades públicas adopten acciones para garantizar la cobertura de las actividades, los servicios sanitarios, la seguridad, la movilidad y el acondicionamiento de los espacios donde se desarrollarán las actividades oficiales del sumo pontífice.

AUTORIZAN CONTRATACIONES PARA LA VISITA PAPAL

El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú podrá contratar bienes y servicios destinados a garantizar la cobertura, producción, transmisión, retransmisión y difusión oficial de las actividades de la visita apostólica, mediante señal abierta y de acceso gratuito.

Por su parte, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano podrá contratar un servicio integral para la instalación y operación de baños químicos portátiles, así como labores de limpieza, abastecimiento de insumos y manejo y disposición sanitaria de residuos para las personas que asistan a las actividades en Lima.

LAMBAYEQUE PODRÁ REALIZAR OBRAS Y SERVICIOS

Por otro lado, el Gobierno Regional de Lambayeque también quedó autorizado a contratar servicios vinculados con el alquiler de equipamiento, servicios sanitarios, elementos de seguridad, identificación, atención protocolar y movilización. La medida incluye trabajos de montaje, instalación, configuración y operación, además del alquiler de maquinaria pesada.