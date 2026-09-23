Carabayllo: incendio se registró en vivienda donde funcionaría centro de rehabilitación

Un incendio de consideración se registró en el tercer piso de un inmueble de material noble ubicado en el kilómetro 35 de la avenida Túpac Amaru, en la zona de Chocas, en el distrito de Carabayllo.

La emergencia movilizó al miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y a efectivos de la Policía Nacional tras reportarse una intensa humareda y la presencia de personas en el interior.

Durante el siniestro, algunos ocupantes lanzaron objetos hacia la calle para pedir ayuda, lo que facilitó la intervención de los equipos de emergencia que retiraron a los afectados de las habitaciones. Entre las personas evacuadas, que incluían a menores y mayores de edad, se registró la salida de un hombre en silla de ruedas, siendo todos trasladados a la comisaría El Progreso para las diligencias correspondientes.

Situación del predio y licencias

Por su parte, los residentes del sector señalaron que en el inmueble funcionaba un supuesto centro de rehabilitación para personas con adicciones. Sin embargo, esta condición y la eventual falta de permisos de funcionamiento deberán ser determinadas por la Municipalidad de Carabayllo y las entidades competentes.

Investigaciones en curso

En tanto, una mujer vinculada a la propiedad indicó que desconocía que hubiera personas dentro del lugar al momento del incendio. Los agentes de la comisaría El Progreso recogieron los testimonios de los involucrados para establecer las condiciones en las que operaba el establecimiento.