EsSalud: paciente de 95 años supera el cáncer de colon tras compleja cirugía en el Hospital Sabogal

Una verdadera proeza se realizó en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud donde un equipo multidisciplinario, liderado por cirujanos oncólogos, salvaron la vida a un paciente de 95 años de edad que padecía de cáncer al colon.



José María Farías Vilela es un adulto mayor que siempre se ha mantenido activo pese a su longevidad, pero repentinamente empezó a sentirse cansado y decaído. Uno de sus hijos, incluso, notó una coloración amarillenta en su rostro y decidió llevarlo a realizarse un análisis de sangre.



El resultado mostró una hemoglobina de apenas 6 g/dL, por lo que fue trasladado inmediatamente al servicio de Emergencia del Hospital Sabogal, donde recibió una transfusión. Los especialistas iniciaron una serie de evaluaciones para conocer el origen de la anemia. Sin embargo, una colonoscopía detectó un tumor ubicado en el ciego, la primera parte del colon.



La biopsia confirmó que se trataba de un adenocarcinoma de colon, un tipo de cáncer colorrectal. Debido a las características del tumor, el equipo médico determinó que el paciente debía ser sometido a una intervención quirúrgica.



Especialistas del Servicio de Cirugía Oncológica del Hospital Sabogal realizaron una hemicolectomía radical derecha, procedimiento mediante el cual se retiró la parte afectada del colon y posteriormente se realizó la unión intestinal.



Antes de la operación, el paciente fue evaluado por diferentes especialidades para determinar si estaba en condiciones de afrontar una cirugía de esta complejidad. “El tratamiento del cáncer es multidisciplinario. No solamente es el cirujano oncólogo, también participan el cardiólogo, el neumólogo y otros especialistas”, señaló Héctor Medrano Sáname, médico del servicio de Cirugía Oncológica del Hospital Sabogal.



Recuperación favorable

La intervención tuvo una evolución favorable. El paciente, pese a sus 95 años, toleró satisfactoriamente la cirugía y presentó una recuperación positiva.

“Ha tolerado muy bien la cirugía y mejor que muchos pacientes más jóvenes”, destacó el doctor Medrano. Al quinto día después de la operación, el 10 de agosto, recibió el alta médica para continuar con sus controles de manera ambulatoria.



“Cuando nos dijeron que lo tenían que operar fue muy difícil tomar la decisión por la edad que tiene y decían que no sabían si soportaba la operación”, contó su hija Mercedes.



Los familiares fueron informados en todo momento de las condiciones encontradas durante la intervención. “Gracias a Dios y a la experiencia que tiene el doctor Medrano”, expresó Mercedes Farías, hija del paciente.



“Me siento muy bien”

Tras la operación, don José María aseguró sentirse bien y agradeció la atención recibida por el equipo de profesionales de la salud durante su permanencia en el Hospital Sabogal. “Las enfermeras y todo el personal me han tratado muy bien. Estoy contentísimo con la manera como se han portado conmigo”, expresó.



Su hija Mercedes destacó también el trabajo realizado por los profesionales de EsSalud, su trato humano y cercano con la familia. “Mis hermanos y yo estábamos bien preocupados por lo que podía pasar, pero gracias a Dios y al Hospital Sabogal mi papá ha podido superar todo”, comentó.



Jesús María, 23 septiembre de 2026

Oficina de Relaciones Institucionales