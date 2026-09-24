Pronabec cambia sus reglas: establecen nuevas condiciones para conservar las becas

La norma también contempla la devolución de los costos financiados y restricciones para volver a postular a becas o créditos estatales en caso de retiro definitivo de la institución educativa.

El Gobierno modificó el reglamento de la ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) y estableció nuevos criterios para la pérdida de las becas, además de otras disposiciones relacionadas con el desempeño académico de los beneficiarios.

A través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, se establece que un beneficiario perderá la beca si desaprueba dos veces el mismo curso o diferentes cursos durante el periodo de vigencia del beneficio. La medida contempla disposiciones específicas para los estudiantes de pregrado y postgrado.

NUEVAS CAUSALES PARA PERDER BECAS

El reglamento también establece que el beneficiario perderá la beca si es retirado de manera definitiva de su institución educativa mediante un acto administrativo firme o equivalente. En este supuesto, deberá devolver la totalidad de los costos académicos y no académicos correspondientes al último semestre financiado.

Asimismo, para quienes pierdan la beca por esta causal quedarán impedidos de manera permanente de postular a cualquier otro tipo de beca o crédito vinculado al Estado. La norma también contempla consecuencias relacionadas con el rendimiento académico durante los estudios financiados.

BECARIOS DEBERÁN MANTENER NIVEL ACADÉMICO

Por otro lado, los becarios deben mantener un trato respetuoso con los funcionarios, servidores y demás personal que presta servicios al Pronabec. Sin embargo, aclara que presentar quejas, reclamos, peticiones o denuncias, criticar la gestión del programa y participar en actividades de representación estudiantil no constituyen incumplimientos de esta obligación.

Para quienes ya contaban con una beca adjudicada al momento de la entrada en vigencia del decreto, se establece excepcionalmente que podrán financiarse cursos repetidos de pregrado como parte de la duración del beneficio, siempre que no hayan desaprobado más de dos veces el mismo curso.