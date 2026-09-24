BCRP conmemora aniversario del Ministerio de Justicia con nueva moneda de plata

La moneda tiene un diámetro de 33 milímetros y un peso fino de media onza troy; su costo será informado próximamente por el BCRP.

A raíz del Bicentenario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) puso este jueves 24 de septiembre en circulación una moneda de plata alusiva a los 200 años de creación de la institución.

La medida fue establecida mediante la Circular N.° 0023-2026-BCRP, publicada en el diario oficial El Peruano. La moneda tendrá un valor nominal de S/ 1 y se emitirán 5.000 unidades.

NUEVA MONEDA DEL BCRP

La pieza está elaborada en plata de 0.925 de pureza y cuenta con un peso fino de media onza troy. Asimismo, tiene un diámetro de 33 milímetros y un acabado de calidad Proof, con el año de acuñación 2026.

En el reverso, en la parte superior, aparece la inscripción “200 años de Justicia y Derechos Humanos”, acompañada del periodo “1826-2026”.

MÁS DETALLES DE LA MONEDA

En el anverso de la moneda aparece el Escudo de Armas del Perú, acompañado del texto “Banco Central de Reserva del Perú”, el año de acuñación y la denominación de “Un Sol”.

Por otro lado, aún no se ha establecido un precio específico de venta para la pieza numismática. Sin embargo, el BCRP informó que el valor será anunciado próximamente a través de su página web oficial.