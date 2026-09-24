Violencia escolar: Prevención debe construirse con formación en valores y habilidades sociales

Lima, setiembre de 2026.- Fortalecer desde edades tempranas la empatía, la regulación emocional, las habilidades sociales y la capacidad de resolver conflictos de manera pacífica es parte fundamental de la prevención de la violencia escolar. Para Elva Franco Delgado, psicóloga y docente del Departamento de Psicología de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), este trabajo requiere involucrar de manera sostenida a la escuela y a la familia.

“La prevención se debe constituir a través de programas de formación en valores, de habilidades sociales y de educación de la sexualidad. Programas que tienen que ser permanentes en el tiempo y de acuerdo a la etapa del desarrollo del estudiante”, explicó Franco. Según la especialista, estas acciones deben acompañar los cambios físicos, sociales y emocionales que atraviesan niños y adolescentes.

Este enfoque, explica la especialista, supone ir más allá de actividades aisladas o charlas ocasionales. Franco sostiene que la convivencia debe formar parte de la experiencia cotidiana en las instituciones educativas, promoviendo que los estudiantes comprendan el sentido de las normas y las incorporen en la manera en que se relacionan con los demás. “No basta con un manual de normas de conducta. Tenemos que hacerlas vivas”, afirmó.

La familia también cumple un papel relevante en este proceso. Según la especialista, padres y cuidadores constituyen uno de los primeros referentes para aprender a expresar emociones, relacionarse y resolver desacuerdos. Por ello, mantener espacios de comunicación, confianza y respeto favorece que niños y adolescentes desarrollen herramientas para afrontar los conflictos de manera saludable.

Prevención y acción frente al bullying

La necesidad de fortalecer estas capacidades adquiere especial relevancia frente a los registros de convivencia escolar. En lo que va del año, el portal SíseVe del Ministerio de Educación reportó 11 mil casos de violencia escolar a nivel nacional. “Prevenir la violencia escolar implica construir desde la familia, la escuela y la comunidad formas de convivencia basadas en el respeto, la empatía, la regulación emocional y la resolución pacífica de los conflictos”, sostuvo.

Cuando se presenta una situación de violencia, la especialista considera igualmente importante contar con protocolos claros y una respuesta oportuna que contemple tanto a quien ha sufrido la agresión como al estudiante que la ejerció. En los casos que lo requieran, esta atención debe articular a la institución educativa con los sectores Salud y Educación y las autoridades correspondientes.