MTC: Convenio entre Proinversión y Shougang permite destrabar el nuevo puerto de Marcona y avanzar con inversión de USD 404.8 millones

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) respaldó la suscripción del convenio entre Proinversión y Shougang Hierro Perú que permitirá superar la situación que mantenía suspendido el contrato de concesión para el desarrollo del Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona y avanzar hacia la ejecución de una inversión estimada en USD404.8 millones.

El titular del MTC, José Tangherlini, participó en la ceremonia de suscripción del acuerdo, que constituye un paso decisivo para continuar con la materialización de este proyecto portuario de alcance nacional y uso público, ubicado en la bahía de San Juan, en el distrito de Marcona, Ica.

El convenio establece el compromiso expreso y vinculante de Shougang Hierro Perú de no ejercer ni oponer derechos derivados de sus concesiones mineras dentro del área del proyecto. A su vez, preserva la titularidad del MTC sobre los terrenos, lo que permitirá concretar su entrega al concesionario San Juan Port S.A.

Con la suscripción del acuerdo se procederá a la entrega efectiva de los terrenos y el inicio de las actividades de ingeniería y construcción. De esta manera, se pone en vigor el contrato de concesión del referido Terminal Portuario y se da continuidad a una inversión privada que modernizará el Sistema Portuario Nacional.

"El terminal tendrá un área de influencia que comprende 29 provincias y 280 distritos de Ica, Ayacucho, Arequipa, Apurímac y Cusco. Esto significa una nueva alternativa logística para acompañar el crecimiento de las actividades productivas y, especialmente, de los proyectos mineros del sur del país", señaló el ministro José Tangherlini.

Para el MTC, la suscripción del convenio representa un avance concreto para la continuidad del desarrollo portuario nacional y permite retomar la ruta de ejecución de un proyecto considerado de necesidad y utilidad pública, con capacidad para fortalecer la infraestructura logística y acompañar el crecimiento de las actividades productivas y mineras del sur del país.

El nuevo terminal contempla una concesión de 30 años y comprende el diseño, financiamiento, construcción, operación, mantenimiento y transferencia de infraestructura portuaria multipropósito. Su primera etapa considera inversiones por más de USD 271 millones que incluyen un muelle con dos amarraderos, puente de acceso, áreas de almacenamiento, sistemas de embarque, equipamiento portuario, entre otros.

El proyecto atenderá principalmente embarques de concentrados de hierro y cobre provenientes de la mina Pampa de Pongo, así como de carga general, carga contenerizada e insumos vinculados con proyectos mineros.

Con el desarrollo de este proyecto, el sur del país potenciará su actividad minera y logística, posicionándose como un actor central del desarrollo económico del país.