Sismo de magnitud 4.4 sorprende a limeños esta noche

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.4 con epicentro a 48 kilómetros al suroeste de Huacho, provincia de Huaura (Lima).
• Fecha: 24 de septiembre de 2026
• Hora Local: 11:26:28 p. m.
• Profundidad: 46 km
• Epicentro: 48 km al suroeste de Huacho (en el mar)
El movimiento telúrico se percibió de forma ligera a moderada tanto en la localidad de Huacho como en Lima Metropolitana y el Callao. Hasta el momento, las autoridades de Defensa Civil no han reportado daños materiales ni personales. Puede consultar las actualizaciones oficiales en tiempo real a través del Centro Sismológico Nacional del IGP.