Actualización curricular se hace con rigor histórico y sin sesgos ideológicos, afirma el ministro de Educación

El ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, reafirmó que la revisión y actualización del Currículo Nacional se sustentará en el rigor científico y la verdad histórica, alejada de toda interpretación ideológica.

Consultado sobre el tratamiento del periodo de violencia terrorista en los textos escolares, el ministro fue categórico: “Lo que ocurrió en el Perú debe ser presentado como un hecho histórico, con rigor y sobre la base de lo que realmente sucedió. No podemos trasladar interpretaciones ideológicas a los textos escolares”, señaló.

Chang explicó que este proceso de actualización no es arbitrario: responde estrictamente a lo establecido en la normativa vigente, la cual dispone la evaluación del currículo tras cumplirse diez años de vigencia, con el fin de adecuar sus contenidos a las necesidades actuales del sistema educativo nacional.

El ministro de Educación fue tajante en reafirmar su compromiso con una educación basada en la verdad, la objetividad y la formación integral de las nuevas generaciones.

De otro lado, al referirse a la coyuntura política, consideró apresurado que, sin que hayan transcurrido 90 días del inicio de la actual gestión, ya se planteen escenarios de censura contra algunos ministros.

Al declarar a la prensa a su ingreso al Congreso de la República, señaló que las interpelaciones y otros mecanismos de control forman parte de las facultades de la Cámara de Diputados y del juego democrático, pero sostuvo que debe darse un tiempo razonable para evaluar los resultados de una gestión.

“Ni han pasado 90 días de gestión y comenzar con una interpelación o censura nos parece bastante apresurado para poder evaluar los resultados de la gestión”, afirmó.

Chang señaló que el Ejecutivo debe responder a las interpelaciones cuando corresponda, pero consideró necesario que estos mecanismos no terminen impidiendo que las autoridades desarrollen el trabajo para el que fueron convocadas.

Consultado sobre las interpelaciones promovidas desde la oposición y la posibilidad de que respondan a un ánimo de revanchismo, el ministro manifestó que esperaba que no sea así. En esa línea, sostuvo que el Gobierno debe contar con el espacio necesario para trabajar y atender las prioridades que enfrenta el país.

En otro momento, el ministro de Educación expresó su expectativa de que la Cámara de Diputados acelere el debate sobre el pedido de delegación de facultades presentado por el Ejecutivo.

Chang recordó que en anteriores oportunidades este tipo de solicitudes recibió respuesta en plazos más cortos y consideró que una eventual aprobación permitiría avanzar en materias que requieren atención del Estado.