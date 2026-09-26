Callao: asesinan de al menos 8 balazos a padre de familia frente a su esposa e hijos

Un hombre fue asesinado de al menos ocho balazos cuando regresaba a su vivienda en compañía de su esposa y sus hijos. El crimen ocurrió en la zona conocida como Los Estibadores, entre las calles Tristán y Las Palmeras, en el Callao.

Según informó Exitosa Noticias, durante el atentado perpetrado a pocos metros de un parque con canchas deportivas donde varias personas realizaban actividades, los residentes escucharon más de ocho disparos.

Testigos del sector indicaron que la esposa de la víctima identificada como Carlos León (37), permaneció junto a él para intentar auxiliarlo tras el ataque y cuestionaron la falta de patrullaje y las precarias condiciones de seguridad que afectan a la zona.

Pedido de seguridad e hipótesis del crimen

Agentes de la Policía Nacional del Perú y peritos de Criminalística llegaron al lugar para recoger evidencias. Si bien los vecinos reconocieron la pronta llegada de los efectivos tras el aviso, reiteraron sus críticas por la escasez de vigilancia policial.

Las autoridades policiales ya pusieron en marcha las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar plenamente a los responsables. Entre las hipótesis que se maneja figuran un presunto ajuste de cuentas o un posible caso de cobro de cupos vinculado al sector construcción.