Camioneta impacta contra dos mototaxis y deja seis heridos en SJM

Al menos seis personas resultaron heridas luego de que una camioneta chocara a gran velocidad contra dos mototaxis y terminara empotrada contra una vivienda en la intersección de las calles Manuel Barreto y Máximo Abril, en San Juan de Miraflores.

De acuerdo a RPP Noticias, el violento accidente de tránsito fue captado por cámaras de seguridad de la zona en el preciso momento en que los vehículos menores se encontraban transportando pasajeros.

Entre los heridos figura un menor de edad y todos los lesionados fueron trasladados de emergencia al Hospital María Auxiliadora. Los familiares de los afectados reportaron diversas demoras y trabas administrativas en el mencionado centro de salud para lograr la atención oportuna de las víctimas.

Reclamos por el SOAT e intervención policial

La hija de Johnny Cachanga, un paciente oncológico de 62 años que resultó herido, denunció que el hospital se negaba a atender a su padre debido a que el conductor responsable no facilitaba los datos del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Por su parte, el conductor del vehículo causante del siniestro fue intervenido de inmediato por agentes de la Policía Nacional y trasladado a la Comisaría de Pamplona 1. Según la información preliminar, el presunto responsable se encuentra detenido bajo la sospecha de haber estado conduciendo en aparente estado de ebriedad.