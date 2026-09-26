Más de 790 mil pensionistas de la ONP cobrarán desde el 2 de octubre

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, informa que del viernes 2 al miércoles 14 de octubre, se efectuará el pago de pensiones a 791 036 asegurados a nivel nacional.

Los pensionistas podrán cobrar directamente en bancos, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados, de manera segura.

Cronograma para pensionistas del DL 19990

El pago se realizará según la inicial del apellido paterno:

A – C: viernes 2 de octubre

D – L: lunes 5 de octubre

M – Q: martes 6 de octubre

R – Z: miércoles 7 de octubre

Otros regímenes

El miércoles 14 de octubre recibirán su depósito los 75 157 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

¿Cómo puedo ver mi constancia de pago?

Puedes descargar e imprimir tu constancia de pago de pensión del mes, ingresando a este link, dentro de la sección “Cobro pensión”, elige la opción “Quiero ver mis constancias de pago”, haz clic. Ingresa tu tipo y número de documento de identidad y tu clave virtual. En el menú selecciona ver mis constancias de pago. También puedes solicitar tu constancia de pago de manera presencial en los Centros de Atención de la ONP.

¿Necesitas ayuda?

Recuerda que puedes llamar a ONP Te escucha al teléfono (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.