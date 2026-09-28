Asesinan a balazos a mototaxista cerca de su casa en Comas: crimen sería por ajuste de cuentas

Un mototaxista de aproximadamente 30 años, fue asesinado a balazos la noche del último domingo 27 de septiembre por dos sicarios. El hecho ocurrió aproximadamente a las 9:47 p.m. a pocos metros de su vivienda en la calle Chacracerro, en el distrito de Comas.

De acuerdo con Exitosa Noticias, la víctima identificada como Angelo Andazabal Reyes, fue interceptada por una motocicleta que tenía a dos sujetos a bordo, uno de los cuales descendió rápidamente y abrió fuego sin darle oportunidad de escapar.

El hermano de la víctima acudió al lugar tras enterarse del ataque y al encontrarlo todavía con signos de vida, lo trasladó de emergencia a bordo de otra mototaxi hasta el hospital Sergio Bernales, donde finalmente se certificó su deceso.

Hipótesis de crimen

Agentes de la Policía Nacional y personal de Criminalística acudieron a la escena para iniciar las diligencias, hallando aproximadamente 12 casquillos de bala. Entre las primeras hipótesis que se maneja se encuentra un presunto ajuste de cuentas debido a la ferocidad del ataque.

Conmoción en vecinos

Los residentes contaron que Andazabal Reyes era conocido en la zona por practicar fútbol con frecuencia en un parque cercano, lo que causó conmoción entre quienes residen en los alrededores de la calle Chacracerro.