BTS en Perú: revenden entradas para conciertos en el estadio San Marcos en más de 8 mil soles

La banda de K-pop BTS, conformada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook, se encuentra próxima a llegar a territorio peruano para ofrecer tres conciertos los días 7, 8 y 9 de octubre en el estadio San Marcos.

Este evento ha generado una gran expectativa entre sus fanáticos, conocidos como ARMY, quienes agotaron las entradas oficiales en un histórico sold out, motivando que algunas revendan boletos a precios elevados que superan los S/8 mil.

Los precios de las entradas se han incrementado considerablemente en canales alternativos como Facebook Marketplace, donde los costos oscilan entre los S/1 500 y S/2 500 según la zona de preferencia. Asimismo, en la plataforma Viagogo, que opera como intermediaria entre compradores y vendedores, se ofrecen tarifas elevadas y distintas a la tarifa original de la ticketera.

Costos para presentaciones de octubre

Para el show del 7 de octubre, las entradas en Tribuna Norte se ofrecen desde S/1602 hasta S/5038, Tribuna Oriente llega a S/8 754, Occidente varía de S/2 088 a S/6 568, Sur cuesta S/2 841 y Campo S/2 117. En cuanto a la función del 8 de octubre, Tribuna Norte oscila entre S/1 661 y S/4 929, Campo se ubica en S/1 833, Sur alcanza hasta S/4 601, Oriente va de S/2 525 a S/5 579 y Occidente llega a S/6 568.

Para la última presentación programada para el 9 de octubre, las entradas para Tribuna Norte se comercializan desde S/1 979 hasta S/5 476, Tribuna Sur cuesta entre S/1 746 y S/4 929, Tribuna Oriente alcanza los S/7 115, Occidente se valora hasta los S/6 022 y la zona Campo se ofrece a S/2 000.