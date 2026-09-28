Señor de los Milagros iniciará su primera salida procesional este sábado 3 de octubre

Este sábado 3 de octubre de 2026 inicia el primer recorrido procesional del Señor de los Milagros, organizado por la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas bajo el lema "Con el Señor de los Milagros y León, abramos el corazón".

La imagen saldrá al mediodía desde el Santuario de las Nazarenas para avanzar por la avenida Tacna, avenida Emancipación, jirón Chancay y jirón Conde de Superunda, generando restricciones temporales al tránsito vehicular reguladas por la Policía Nacional y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Cronograma de recorridos y homenajes

Las siguientes salidas procesionales se realizarán el domingo 18 de octubre hacia la Iglesia del Carmen de Lima, el lunes 19 de octubre con visitas a los hospitales Dos de Mayo y Guillermo Almenara e ingreso al Palacio de Justicia, y el miércoles 28 de octubre con paso por el Hospital Arzobispo Loayza. El quinto y último recorrido tendrá lugar el domingo 1 de noviembre, concluyendo el programa procesional del año tras congregar a familias y devotos en torno a la fe católica.

Horarios del Santuario y transmisiones digitales

El Santuario de las Nazarenas permanecerá abierto del 4 al 31 de octubre en un horario especial desde antes de las 6:00 a. m. hasta culminar la misa de las 9:00 p. m., mientras que las confesiones se realizarán en la Capilla de la Reconciliación de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. Asimismo, el domingo 4 de octubre, debido a las Elecciones Regionales y Municipales, las misas comenzarán desde las 5:00 p. m. y los fieles podrán ingresar a venerar la imagen de 2:30 p. m. a 4:00 p. m.

Las actividades religiosas incluirán misas televisadas todos los domingos de octubre en el Santuario de las Nazarenas y el retorno de las “Meditaciones Nocturnas en el Mes Morado” a las 9:00 p. m. a través de la web y redes sociales del Arzobispado de Lima. Los devotos también podrán seguir las transmisiones digitales diarias de Nazarenas TV de 7:00 a. m. a 10:00 p. m. y los contenidos habilitados en las plataformas oficiales de la Hermandad.