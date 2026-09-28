Ciudadanos podrán votar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde en las ERM2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que las mesas de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 estarán abiertas desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde de este domingo 4 de octubre.

En esta jornada electoral, más de 26 millones de peruanos acudirán a votar para elegir a las autoridades de ámbito regional y municipal de nivel provincial y distrital para el periodo comprendido 2027-2030.

Juan Heredia, vocero de la ONPE, indicó que los miembros de mesa (tres titulares y seis suplentes) han sido convocados a presentarse en los locales de votación a las 6:00 de la mañana. Los primeros en emitir su voto serán los propios miembros de mesa, quienes durante el proceso cumplirán funciones específicas, el presidente se encargará de las cédulas, un miembro de la "Lista de Electores" y el otro del ánfora.

Autoridades en disputa y atención preferente

Los comicios se realizarán en 1,892 distritos, incluyendo los recién creados Alto Trujillo y Santa Rosa de Loreto, para elegir 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 196 alcaldes provinciales, 1,696 alcaldes distritales, 364 consejeros regionales y 10,842 regidores provinciales y distritales.

A lo largo de la votación en dicho horario, se otorgará trato preferente y atención en primer lugar a adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con niños y ciudadanos con algún tipo de discapacidad. Asimismo, se permitirá el ingreso a la cámara secreta con una persona de confianza a quienes lo requieran, y se dispondrá de la plantilla Braille para electores con discapacidad visual en Lima Metropolitana y Callao.