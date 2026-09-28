¡Asesinan a “Lamparita”! Animador de eventos fue baleado en el Cercado de Lima

El animador de eventos fue atacado por sujetos que lo habrían esperado en los exteriores del establecimiento; la Policía encontró seis casquillos en la escena.

Un animador de eventos fue asesinado a balazos la mañana de este lunes en el Cercado de Lima, luego de culminar una presentación en una cevichería. La víctima fue identificada como Marco Antonio Vilchez Arapa, conocido en el ámbito artístico como “Lamparita”.

El ataque ocurrió alrededor de las 6:00 a. m., en el cruce de la avenida Morales Duárez con la calle Morropón. El cuerpo del hombre quedó tendido frente a la cevichería Yiyo, establecimiento donde había trabajado durante la madrugada antes de ser atacado.

Según testigos, al menos dos sujetos habrían estado esperando al animador en los alrededores del local. Esta versión deberá ser corroborada por las autoridades durante las investigaciones. Personal de Criminalística de la Policía Nacional llegó hasta la zona para realizar las diligencias y recogió seis casquillos de bala.

¿QUIÉN ERA MARCO ANTONIO VILCHEZ ARAPA?

Además de trabajar como animador de eventos junto a la agrupación Los Reales de la Cumbia, “Lamparita” se desempeñaba como controlador de combis en la avenida Perú. Vecinos de la zona señalaron que era conocido en el sector y que residía cerca del lugar donde ocurrió el ataque.

Por ello, los investigadores deberán determinar si su actividad como controlador de transporte tendría alguna relación con el crimen. Una de las hipótesis que deberá ser evaluada es un posible vínculo con el cobro de cupos en el sector transporte, aunque hasta el momento no se ha confirmado el móvil del asesinato.

FAMILIARES LLEGARON AL LUGAR DEL ATAQUE

Por otro lado, tras conocer lo ocurrido, familiares de la víctima acudieron hasta el punto donde fue encontrado el cuerpo. Visiblemente afectados, permanecieron en los exteriores de la cevichería mientras se realizaban las diligencias correspondientes.