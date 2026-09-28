Minedu estudia expulsión de alumnos violentos y uso de celulares en colegios

El ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, anunció que en breve se emitirán las normas que facultan a las autoridades escolares para intervenir en casos de violencia escolar y también en la regulación del uso de los teléfonos móviles por parte los estudiantes en las instituciones educativas. Fue durante su presentación en la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República.

Explicó que, en respuesta a una situación dramática como lo ocurrido en el Colegio Liceo Naval, se va a disponer que el director y docentes de los colegios recuperen la autoridad y tengan la facultad de imponer sanciones escalonadas de acuerdo con la gravedad de las faltas disciplinarias sin faltar a los derechos del escolar.

“No podemos tener a un agresor al costado del agredido… Esto no significa restringirle el derecho de estudio al agresor, porque podría ir a un centro de educación básica alternativa o de manera remota”, precisó e hizo un llamado a los padres de familia para que se involucren en la formación integral y con valores de sus hijos.

El ministro sostuvo que esta política no busca únicamente sancionar, sino restablecer la autoridad y el orden, proteger a los estudiantes y garantizar que las escuelas sean espacios seguros para aprender.

En ese marco, el Ministerio de Educación convocará al Colegio de Psicólogos del Perú, así como a especialistas y representantes de la comunidad educativa, para participar en la elaboración de las normas y medidas que fortalecerán la prevención, atención y respuesta frente a los casos de violencia escolar.

Respecto al uso de teléfonos móviles, el ministro Chang recordó que existe una ley del año 2025 que restringe su uso pero que hasta la fecha no ha sido reglamentada.

“La Unión Europea está regulando el uso de todo tipo de móviles o redes sociales. A los padres les dicen que ningún niño de cero a tres años debe tener pantalla al frente, ni siquiera televisor, y de tres a trece años no deben tener acceso a las redes sociales. Y si las tuvieran con motivos académicos, tienen que ser en cuenta del tutor o del padre, no en cuentas personales que ellos puedan utilizar”, detalló el ministro.

SUSTENTACIÓN PRESUPUESTAL

El ministro de Educación, por otra parte, informó que el Proyecto de Presupuesto General de la República para el año 2027 considera un monto de S/49 068 millones para la función educación, lo que representa un incremento de 0.7 % respecto del presupuesto institucional de apertura (PIA) de este año.

En su exposición ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, el ministro Chang indicó que, según los niveles de gobierno, S/30 131 millones (61 %) de esos recursos serían asignados a los Gobiernos regionales; S/17 887 millones (36 %), al Gobierno nacional, y S/1050 millones (2 %), a los Gobiernos locales.

En lo que respecta al sector Educación, este tendría una asignación presupuestal de S/18 179 millones, un incremento de 6.7 % respecto del PIA de 2026. De ese monto, el 85 % corresponde a gasto corriente, que incluye personal y pensiones, bienes y servicios, becas y otros gastos, y el 15 %, a gasto de capital.

Por pliegos, de esos S/18 179 millones, S/9710 millones (53 %) serán distribuidos al Ministerio de Educación; S/7552 millones (42 %), a las universidades públicas, y S/917 (5 %), a organismos públicos como el Instituto Peruano del Deporte, la SUNEDU, el Centro Vacacional Huampaní y el SINEACE. Del presupuesto para las universidades, S/864 millones serán destinados a 29 universidades con comisión organizadora.

El presupuesto del sector se concentra en personal y obligaciones sociales, con S/9279 millones (51 %); bienes y servicios, con S/3050 millones (17 %); activos no financieros, con S/2716 millones (15 %), y en otros gastos, donaciones, transferencias y pensiones, con S/3134 millones (17 %).

El ministro Chang explicó que estos recursos permitirán atender la infraestructura educativa y su mantenimiento, continuar las intervenciones en educación infantil temprana, desarrollar programas de capacitación para docentes en servicio, ampliar la conectividad en las escuelas y facilitar el acceso de los jóvenes a la educación superior mediante becas y créditos educativos.

Como principales metas para el año 2027, planteó que 6 millones de estudiantes contarán con materiales educativos y 2 millones de niños de 0 a 2 años serán beneficiados con 17 nuevas EduCunas. Asimismo, dos evaluaciones censales para un millón de estudiantes; 100 % de cobertura digital en las escuelas públicas del país; 190 000 estudiantes beneficiados con las estrategias educativas “Crecer” y “Evalúate y Certifícate”, y 20 000 nuevas becas de Educación Superior y Técnico-Productiva.