Delincuentes ingresan a colegio de SJM: roban material escolar y mochilas de emergencia

Padres de familia pidieron al Minedu y al Mininter reforzar la seguridad, aumentar el patrullaje y apoyar con la instalación de cámaras de videovigilancia.

Un robo sufrió el colegio “Estrellitas de Sur”, perteneciente al Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) en San Juan de Miraflores, cuando unos delincuentes ingresaron y se llevaron diversos útiles escolares y hasta las mochilas de emergencia que habían sido preparadas para afrontar un eventual desastre natural.

Los padres de familia denunciaron que los sujetos ingresaron al plantel tras destrozar el techo de calamina de uno de los baños. Luego recorrieron los ambientes del centro educativo y sustrajeron diferentes bienes utilizados por los menores.

El robo afecta directamente a los 45 niños de entre 18 meses y 3 años que reciben clases en este centro educativo. “Delincuentes desalmados entraron a robar, destrozando por completo el techo de calamina de uno de los baños, llevándose todos los útiles escolares que con tanto esfuerzo le habíamos comprado”, manifestó Lily García, madre de familia a RPP.

PADRES DE FAMILIA PIDEN AYUDA

Los padres de familia expresaron su preocupación y solicitaron al Ministerio de Educación (Minedu) que intervenga para lograr la reposición de los útiles escolares robados. Su pedido busca evitar que la falta de materiales afecte el desarrollo normal de las clases de los menores.

Además, exigieron a las autoridades de San Juan de Miraflores y al Ministerio del Interior (Mininter) reforzar la seguridad en los alrededores del PRONOEI, ya que no sería el primer robo registrado a la institución.

EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

Por otro lado, los padres pidieron que se incremente el patrullaje y se evalúe la instalación de cámaras de videovigilancia para prevenir nuevos hechos delictivos. “Hago un llamado desesperado al Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior, vuelvan los ojos a San Juan de Miraflores y refuercen la seguridad en la zona. Exigimos patrullaje permanente, que no nos dejen solos. Y ayuda, por favor, para colocar cámaras de videovigilancia y apoyo también para la compra de útiles escolares. ¡Justicia para nuestros bebés!”, señaló Lily García.