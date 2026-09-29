¡Lo acribillaron mientras comía! Joven es asesinado de siete balazos en SMP

La víctima fue trasladada al hospital Daniel Alcides Carrión, pero falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras la Policía inició las investigaciones.

Un joven de 24 años fue asesinado de siete balazos mientras comía una hamburguesa en un puesto de comida ubicado en plena vía pública, en el distrito de San Martín de Porres, exactamente en los exteriores del Mercado 20 de Agosto, ubicado en el cruce de las avenidas Bocanegra e Independencia.

La víctima fue identificada como Edison Yair Pravia Zavala, quien se encontraba junto a otros clientes cuando una motocicleta llegó hasta el lugar, cuando uno de los ocupantes descendió del vehículo, se acercó al puesto de comida y abrió fuego directamente contra el joven, según lo declarado por los testigos.

Tras recibir los impactos de bala, Pravia Zavala fue auxiliado y trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, los médicos confirmaron su fallecimiento.

ATAQUE OCURRIÓ FRENTE AL MERCADO 20 DE AGOSTO

De acuerdo con los testigos, los disparos estuvieron dirigidos únicamente contra Edison Pravia, por lo que ninguna de las demás personas que se encontraban en el puesto de comida resultó herida..

Asimismo, agentes de la Policía Nacional y personal de Criminalística llegaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes, donde los especialistas recogieron evidencias que serán analizadas como parte de la investigación para determinar cómo ocurrió el crimen e identificar a los responsables.

POLICÍA INVESTIGA POSIBLE RELACIÓN CON OTRO ASESINATO

Por otro lado, días antes ocurrió otro crimen registrado a pocas cuadras del lugar, donde la víctima fue identificada como Carlos León de 37 años. Los investigadores analizan si ambos casos podrían tener alguna relación y, entre las hipótesis preliminares, se encuentra un posible vínculo con el cobro de cupos a obras de construcción.